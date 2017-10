OFB gewinnt weiteren Mieter für die Kornmarkt Arkaden

Kornmarkt Arkaden

Während die Bauarbeiten für die Kornmarkt Arkaden auf dem ehemaligen Areal des Bundesrechnungshofes wie geplant voranschreiten, kann der Projektentwickler OFB einen neuen Mieter verkünden. Kucear Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB bezieht rund 2.000 m² im Kornmarkt Kontor 3 und mietet damit alle Etagen dieses Bürogebäudes. Die Kanzlei verlagert im Herbst 2018 den kompletten Standort von Darmstadt nach Frankfurt.

.

„Mit dem Umzug nach Frankfurt rücken wir zukünftig noch näher an unseren Mandanten heran und gewinnen Raum für neue Beratungsfelder rund um die Immobilie. Die Kornmarkt Arkaden sind ein tolles Objekt in zentraler Lage. Ein eigenes Gebäude, bei dem unsere Anforderungen an die Innenausstattung bestmöglich berücksichtigt werden, ist ein echter Glücksgriff“, so Dr. Stefan Kucera.



Beim Kontor 3 handelt es sich um die denkmalgerechte Revitalisierung des Ostflügels des ehemaligen Bundesrechnungshofs. Die Ertüchtigung des Tragwerks ist weitgehend abgeschlossen. Aktuell wird die Fassade saniert. Im nächsten Schritt erfolgt der Innenausbau, bei dem sowohl die Anforderungen der Denkmalpflege berücksichtigt werden, als auch die Wünsche des zukünftigen Mieters.