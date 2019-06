OFB gewinnt Hütte Rechtsanwälte als Mieter für die Kornmarkt Arkaden

Der Projektentwickler OFB hat für die bereits 2018 an den offenen Immobilienpublikumsfonds Grundbesitz Europa der DWS übergebene Kornmarktarkaden einen weiteren Mieter gefunden: Die Hütte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB wird ab Herbst 2019 rund 350 m² in der Büroeinheit „Kornmarkt Kontore“ anmieten. Damit stehen derzeit noch rund 2.000 m² Bürofläche und einige wenige Einzelhandelsflächen zur Vermietung. Die Wohnungen in den Kornmarkt Arkaden sind bereits vollständig vermietet. Zuletzt erfolgte die Übergabe von Flächen in der Büroeinheit „Kornmarkt Kontore“ in der Bethmannstraße 8/ Berlinerstraße 51 an den Mieter Spaces, ein Tochterunternehmen der IWG (International Workplace Group), der dort im Juni seine Coworking-Flächen eröffnen wird [wir berichteten]. Die Übergabe an Spaces Ende April war zeitgleich die Fertigstellung des Projekts.

