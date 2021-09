OFB gewinnt H-Hotels für Erfurter Löbertor

Noch vor dem Baubeginn Anfang des Jahres 2022 hat die OFB Projektenwicklung GmbH für ihr Geschäftshaus in der Erfurter Neuwerkstraße die Vollvermietung erreicht. Mit dem Hotelbetreiber H-Hotels und dem Lebensmitteleinzelhändler Rewe konnten langfristige Mietverträge abgeschlossen werden. 2024 soll das Projekt im Herzen Erfurts fertig sein.

.