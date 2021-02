OFB gewinnt Ankermieter in Wiesbaden

Die OFB Projektentwicklung entwickelt in Wiesbaden ein hochmodernes Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit einer Brutto-Grundfläche von rund 7.300 m². Mit der HA Hessen Agentur GmbH steht nun der alleinige Mieter fest. Der Einzug ist für das dritte Quartal 2023 geplant.

.

Die Hessen Agentur wird mit ihren Tochtergesellschaften, der Hessen Trade & Invest GmbH und der LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH in das Gebäude in der Mainzer Straße 118 einziehen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Hessen hat einen langfristigen Mietvertrag mit der OFB abgeschlossen.

Im Oktober 2021 sollen die Abbrucharbeiten für das Bestandsprojekt starten. Der Baustart ist zum Ende des ersten Quartals 2022 vorgesehen.



Bei der Planung für das Objekt hat die OFB ESG-Kriterien in den Fokus gerückt. „Das Projekt steht ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit“, erklärt Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung. „Bereits im Bau achten wir auf einen geringen CO2-Fußabdruck und im Betrieb wollen wir die CO2-Neutralität erreichen. Gleichzeitig entwickeln wir ein hochmodernes Bürogebäude und rücken die Gesundheit der künftigen Nutzer in den Fokus.“



Für den Neubau setzt die OFB unter anderem auf gesunde und umweltfreundliche Baustoffe wie Holz, lichtdurchflutete Räume sowie Rückzugs- und Ruhezonen. Individuelle Steuerungsmöglichkeiten für einzelne Räume sollen die Aufenthaltsqualität zusätzlich steigern. Neben dem Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) strebt die OFB für das Projekt eine Auszeichnung als klimapositive Immobilie an.



„Wir nehmen die Klimaziele ernst und prüfen fortlaufend, wie wir Treibhausgasemissionen reduzieren können. Unser Projekt in der Mainzer Straße in Wiesbaden ist ein wichtiger Meilenstein für uns, um einen Beitrag zur Klimaneutralität beizusteuern“, erklärt Kirchberger.



Das Grundstück liegt zentral, fußläufig nur rund zehn Minuten vom Hauptbahnhof Wiesbaden entfernt. Nutzer und Besucher können auf ein großzügiges Stellplatzangebot zurückgreifen. Ladestationen für Elektroautos und ein überdachter Fahrradparkbereich runden das Mobilitätsangebot ab.



Die OFB hatte das Grundstück im Stadtteil Südost samt Bestandsbebauung im Jahr 2007 gekauft. In unmittelbarer Nachbarschaft hat der Immobilienentwickler mit Hauptsitz in Frankfurt a. M. bereits erfolgreich die Büroimmobilie Magnolia und das Justizzentrum des Landes Hessen errichtet.



JLL hat die Vermietung des Gebäudes begleitet. Die OFB Projektentwicklung wurde rechtlich von der Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann beraten.