OFB feiert Richtfest im 2. Bauabschnitt des Uniqus in Bad Homburg

Am Bad Homburger Bahnhof feierte die OFB Projektentwicklung GmbH gestern mit zahlreichen geladenen Gästen das Richtfest des zweiten Bauabschnitts ihres Bürokomplexes „Uniqus – intelligente Bürowelten". Grußworte sprachen der Oberbürgermeister der Stadt Bad Homburg, Alexander Hetjes, der Vorsitzende der Geschäftsführung der OFB, Klaus Kirchberger sowie Stephan Rapp, Vorstand der Stiftung Giersch, in deren Eigentum der zweite Bauabschnitt nach dessen Fertigstellung übergeht. Danach hielt Polier Sascha Göbel des Generalunternehmers Leonard Weiss GmbH & Co. KG auf dem Außengerüst den traditionellen Richtspruch.

.