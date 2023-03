Acht Monate nach der Grundsteinlegung hat die OFB Projektentwicklung GmbH gemeinsam mit dem Generalübernehmer Adolf Lupp GmbH und den am Bau beteiligten Planern und Handwerkern das Richtfest für das Oak House im Quartier Seven Gardens am Schiersteiner Berg in Wiesbaden feierlich begangen.

Fotos: OFB Projektentwicklung GmbH



[…]