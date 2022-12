OFB feiert Richtfest für Atreeum im Frankfurter Ostend

Die OFB Projektentwicklung GmbH feierte gestern gemeinsam mit 250 geladenen Gästen und Handwerkern mit dem Richtfest einen weiteren Meilenstein für ihr nachhaltiges Bauprojekt Atreeum in der Hanauer Landstraße 211 im Frankfurter Ostend. Das über den gesamten Lebenszyklus CO2-neutrale Bürogebäude in direkter Nähe zum Mainufer soll im Frühjahr 2024 fertiggestellt sein.

