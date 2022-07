OFB feiert Grundsteinlegung für Oak House

Die OFB Projektentwicklung hat den Grundstein für den ersten und größten von insgesamt sieben Bauabschnitten des Quartiers Seven Gardens am Wiesbadener Behördenstandort Schiersteiner Berg gelegt. Der Baustart für das Oak House bildet den Auftakt zur städtebaulichen Weiterentwicklung des Standortes Schiersteiner Berg.

.