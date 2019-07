OFB erwirbt 63.500 m² großes Behördenzentrum

Die nächste Behörden-Immobilie in Wiesbaden geht einer neuen Zukunft entgegen: Die OFB Projektentwicklung hat das Behördenzentrum Schiersteiner Berg mit einer Grundstücksfläche von ca. 37.000 m² und einer Mietfläche von ca. 63.500 m² im Asset Deal von einem Spezialfonds erworben. Mieter der überwiegend aus den 70er und frühen 80er Jahren stammenden Gebäude auf dem Areal Dostojewskistraße 4-8 / Hölderlinstraße 1-6 ist das Land Hessen, die die Immobilien als Teil der sogenannten Leo-Portfolios 2005 verkaufte und langfristig bis 2036 zurückgemietet hatte, was für das Land bis jetzt ein eher schlechtes Geschäft war. In den jetzt erneut weiterverkauften Gebäuden sind neben den Finanzämtern Wiesbaden auch das Landeskriminalamt Hessen sowie weitere Behörden des Landes Hessen untergebracht. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Erst Ende letzten Jahres konnte sich das hessische Umweltministerium über die Fertigstellung der Revitalisierung ihres Sitzes in der Mainzer Straße 80 freuen. Der Lebensversicherer Athora Deutschland hatte seine rund 14.500 m² große Bestandsimmobilie zwei Jahre lang revitalisiert und präsentierte das „umweltfreundlichste Gebäude eines Landesministeriums“ und ein „Aushängeschild für Hessen“. Denn nach Abschluss der Baumaßnahmen liegt der Energieverbrauch des Gebäudes laut des Eigentümers jetzt um mehr als 50 Prozent unter der laut Energieeinsparverordnung zulässigen Menge. Zudem trägt das Objekt mit weiteren Gestaltungselementen zum Klimaschutz bei und versorgt durch Frischluftschneisen das angrenzende Stadtquartier im Sommer mit Frischluft. Eine ähnlich positive Revitalisierung könnte nun auch das deutlich größere Behördenzentrum in der Hölderlinstraße entgegen gehen, denn die OFB beabsichtigt, das Areal weiter zu entwickeln, und dabei die teilweise ebenfalls in die Jahre gekommenen Bestandsgebäude zu sanieren oder ggf. zu erneuern. „Alle Maßnahmen, die wir auf diesem sehr gut gelegenen Areal umsetzen, werden natürlich in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) geschehen, der unseren Mieter, das Land Hessen, vertritt. Hier haben bereits erste Gespräche stattgefunden“, sagt Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB. Zunächst gelte es jedoch, mögliche Planungsvarianten zu identifizieren und auf ihre Machbarkeit zu prüfen.



Vor allem der schlechte Gebäudezustand der Finanzämter I und II in der Dostojewskistraße war in den letzten Monaten immer wieder Thema in der Presse. Laut aktueller Berichte ist hier aber inzwischen eine Lösung gefunden worden und vom LBIH gegenüber dem hr bestätigt. Demnach zieht ein Teil des Finanzamtes - rund die Hälfte - in ein neu angemietetes Gebäude im Abraham-Lincoln-Park, das bis 2022 bezugsfertig sein soll. Ziel könnte eventuell das neu geplante Büroprojekt Lincoln Office II sein, bestätigt ist dies bis dato aber nicht. Für die restlichen Mitarbeiter des Finanzamtes werden aktuell anscheinend noch Flächen gesucht.



„Das Land Hessen hat die Nachricht vom Erwerb des Behördenzentrums am Schiersteiner Berg in Wiesbaden durch die OFB Projektentwicklung GmbH sehr positiv aufgenommen. Das Land wurde von der bisherigen Eigentümerin und Vermieterin des Behördenzentrums bereits darüber informiert, dass über das Areal ein notarieller Kaufvertrag geschlossen wurde. Mit der OFB wird das Land einen bekannten Partner als Vermieterin erhalten. Die OFB ist ein Unternehmen mit viel Erfahrung im Bereich der Sanierung und Projektentwicklung. Das Land hat nun Gespräche mit der OFB aufgenommen, um die Möglichkeiten für die Sanierung der teilweise in die Jahre gekommenen Gebäude auszuloten. Ziel ist es hierbei, diese für das Land wichtige Büroimmobilie in der Landeshauptstadt gemeinsam in einen modernen Behördenstandort für die Landesverwaltung zu entwickeln. Die Sanierung und Weiterentwicklung des Behördenzentrums Schiersteiner Berg mit seinen Optimierungspotentialen ist dabei im Rahmen der Unterbringungsstrategie des Landes ein wichtiger Baustein“, so Thomas Platte, Direktor des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen (LBIH). Der angesichts der Situation auf dem Büromarkt auch kaum eine andere Chancen hat, denn zeitgemäße Flächen in innerstädtischen Lagen sind Mangelware in der hessischen Landeshauptstadt. Laut Carlo Schöps, Geschäftsführer des Wiesbadener Maklerbüros von Two Rivers, prägen steigende Mieten und eine konstant starke Nachfrage aktuell das Marktgeschehen. Denn was für die Vermieter ein Segen ist, treibt Wiesbadens Büromietern teilweise den Angstschweiß auf die Stirn.



Laut Schöps spiegelt sich die Lage deutlich im Geschehen des ersten Quartals wider: Es konnten Vermietungsabschlüsse für rund 49.000 m² Büroflächen registriert werden - ein Spitzenergebnis für Wiesbadens Büromarkt. Da jedoch zahlreiche Suchkunden trotz konkreter Umzugspläne keine neuen Büroflächen fanden, war der Anteil der Vertragsverlängerungen daran mit rund 30% (entsprechend ca. 14.500 m²) durchaus hoch. Noch höher ist die Vorvermietungsquote in Neubauprojekten gewesen - rund 22.000 m² (damit ca. 45%) des gesamten Vermietungsvolumens resultierte bisher aus Vertragsabschlüssen für geplante bzw. aktuelle Büroneubauten. Wiesbadens Büromieten blieben von dieser Marktentwicklung nicht unbeeindruckt - nach einem neuen Spitzenwert von 15,00 Euro/m² mtl. netto Ende letzten Jahres stiegen die Büromietpreise in der Hessenmetropole im Jahr 2019 nochmals weiter an. Aktuell rangiert der neue Spitzenwert bei 16,00 Euro/m² mtl. netto - mit weiteren Mietpreissteigerungen im laufenden Jahr ist laut des Wiesbadener Immobilien-Experten zu rechnen.