OFB ernennt Jan Gumprecht zum Bereichsleiter Business Development

Die OFB hat Jan Gumprecht mit Wirkung zum 15. November 2025 zum Bereichsleiter Business Development ernannt. In der neu geschaffenen Funktion soll er Digitalisierungs- und Innovationsinitiativen bündeln und neue Geschäftsmodelle am Markt etablieren. Damit stärkt die OFB ihre strategische Zukunftsorientierung.

.

Mit dem Bereich Business Development stärkt die OFB ihre Zukunftsorientierung und schafft Strukturen, um neue Geschäftsfelder zu identifizieren, digitale Tools und Prozesse zu entwickeln sowie nachhaltige und zukunftsfähige Geschäftsmodelle aufzubauen. Zudem fungiert der Bereich als Schnittstelle zwischen internen und externen Bereichen wie ESG, IT, Strategie und Geschäftsführung.



„Jan Gumprecht hat in den vergangenen Jahren wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung unserer Projekte im Rhein-Main-Gebiet beigetragen. Mit seiner Erfahrung und seinem Gespür für Innovation und Qualität ist er prädestiniert, die Themen des Business Development voranzutreiben. Der neue Bereich wird für uns ein wichtiger Motor sein, um Zukunftsthemen frühzeitig zu erkennen und gezielt in unsere Unternehmensstrategie zu integrieren“, sagte Dr. Bernd Schade.



„Nach fast vier Jahren bei der OFB freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Bereich Business Development von Grund auf aufzubauen. Ziel ist es, die Innovationskraft der OFB nutzbar zu machen und neue Impulse für nachhaltige, digitale und effiziente Projektentwicklung zu setzen“, sagte Jan Gumprecht.



Gumprecht ist seit 2022 für die OFB tätig und hat bislang gemeinsam mit Arne Berg die Niederlassung Frankfurt geleitet. Zuvor war er als Director Development für die DIC Asset AG tätig und hat an verschiedenen Großprojekten gearbeitet. Insgesamt verfügt er über 20 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft.



Die Frankfurter Niederlassung der OFB wird künftig allein von Arne Berg als Niederlassungsleiter verantwortet.