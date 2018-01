Vapiano zieht ins Erfurter OFB-Projekt

Bahnhofstraße 38

Vapiano wird in diesem Jahr auf einer Fläche von circa 830 m² zuzüglich 90 m² Nebenfläche in der Erfurter Bahnhofstraße 38 eröffnen. Dieser Standort ist der erste in Thüringen. Die OFB Projektentwicklung GmbH revitalisiert seit Oktober 2017 das ehemalige Bankgebäude. Ziel ist, dieses in einer neuen Konzeption als Büro- und Geschäftshaus ab dem dritten Quartal 2018 an seine Mieter zu übergeben. Den Mietvertrag vermittelten die Retail-Berater der BNP Paribas Real Estate GmbH.

Das Erdgeschoss ist an Vapiano und das bereits seit 1994 im Haus ansässige Reisebüro Schäfer vermietet. Die oberen Etagen werden nationalen und internationalen Unternehmen moderne Büroflächen bieten. Das beauftragte Architekturbüro Stadermann hat in Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung und dem Gestaltungsbeirat der Stadt Erfurt für das Gebäude eine architektonische Lösung entwickelt. Besonders prägnant ist die neue Glasfassade im Turmbereich und der durch die Umbaumaßnahmen geschaffene repräsentative Eingangsbereich.



„Das Restaurant Vapiano wird die gastronomische Vielfalt und damit die Attraktivität der Erfurter Innenstadt weiter erhöhen. In einer der Hauptachsen unserer Fußgängerzone finden die Passanten künftig ein neues Angebot, das es vergleichbar derzeit in unserer Stadt noch nicht gibt,“ zeigt sich Oberbürgermeister Andreas Bausewein erfreut über die Ansiedlung.