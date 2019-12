OFB baut am „Glasbau Hahn“-Standort

Die OFB Projektentwicklung GmbH hat Pläne für ein neues Bürogebäude am jetzigen Standort des Vitrinenbauers Glasbau Hahn im Frankfurter Osten vorgestellt. Das Unternehmen wird das Grundstück in der Hanauer Landstraße 211 / Schwedlerstraße 16 binnen der nächsten Wochen verlassen, um sich auf dem Aurelis Areal in Seckbach zu vergrößern [Glasbau Hahn wird Hauptmieter in Frankfurter Gwinnerhallen]. Nach dem Auszug wird die Bestandsbebauung laut OFB, die das Grundstück im Frühjahr 2019 gekauft haben, einem rund 5.000 m² große Neubaukomplex weichen. Der rechteckige Baukörper, nach den Plänen des Architekturbüros Meixner Schlüter Wendt, verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 17.200 m².

