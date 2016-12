Österreichischer Privatinvestor erwirbt 88 Einzelhandelsobjekte der Immofinanz

Die größte Retail-Transaktion 2016 in Österreich ist kurz vor Jahresende unter Dach und Fach: Ein privater, österreichischer Immobilieninvestor erwarb ein breit diversifiziertes Portfolio mit 88 Objekten und 108.000 m² Gesamtnutzfläche. Das kleinteilige Portfolio, das Standorte in acht Bundesländern umfasst, wurde von der Immofinanz AG im Zuge ihrer strategischen Konzentration auf ihr Kernportfolio veräußert, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing wird in mehreren Schritten bis Ende 2017 erfolgen.

.

„Diese Transaktion unterstreicht die ungebrochen starke Nachfrage nach Einzelhandelsimmobilien“, erklärt Franz Pöltl, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting, der die Transaktion begleitet hat. „Das in diesem Jahr bislang niedrige Investmentvolumen im Einzelhandelssegment ist der mangelnden Verfügbarkeit von Produkten geschuldet. Einzelhandelsobjekte liegen aber nach wie vor stark im Fokus der Investoren, wobei im Unterschied zu Büros auch Lagen außerhalb von Wien gefragt sind, wie die diese Transaktion eindrucksvoll belegt.“



„Bei den abgegebenen Immobilien handelt es sich um ein komplexes Spezialportfolio, das auf die Bedürfnisse eines Großmieters zugeschnitten ist. Der nunmehrige Verkauf stellt einen weiteren Schritt unserer Portfoliooptimierung dar. Diese sieht im Einzelhandel die Konzentration auf unsere Retail Parks Stop Shop und unsere Einkaufszentren Vivo! vor. Beide Marken weisen einen hohen Standardisierungsgrad auf, der rasches und kosteneffizientes Wachstum ermöglicht", sagt Oliver Schumy, CEO der Immofinanz.



Der mit dem Verkauf verbundene Abgang bei den Mieterlösen wird durch den kürzlich bekanntgegebenen Erwerb von acht Stop Shops in Ungarn und der Slowakei fast gänzlich kompensiert.