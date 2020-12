Österreichischer Investmentmarkt erweist sich als krisenresistent

Der österreichische Immobilieninvestmentmarkt hat auch im Jahr 2020 seine Attraktivität und Krisenresistenz unter Beweis gestellt. Obwohl dieses Jahr sowohl für private, als auch für institutionelle Investoren eine große Herausforderung war, wurden Immobilien im Wert von rund 3,5 Mrd. Euro gehandelt. Im Vergleich zu den Boom-Jahren 2017 bis 2019 bedeutet das zwar einen Rückgang, im langjährigen Vergleich kann dennoch eine positive Bilanz gezogen werden: Nur sehr wenige Investoren haben wegen der Corona-Situation ihr Immobilienengagement zurückgefahren, die Rückgänge gegenüber den Rekordwerten der Vorjahre sind zu wesentlichen Teilen auch Verzögerungen in der Abwicklung von Transaktionen durch Flugverbote, Grenzschließungen, Lockdowns etc. geschuldet. Das machte sich vor allem in den traditionell starken Quartalen drei und vier bemerkbar, wodurch sich der Abschluss einiger bedeutender Transaktionen in das erste Quartal 2021 verschiebt.

Die EHL Investment Consulting war bei einem wesentlichen Teil der wichtigsten Transaktionen des Jahres beteiligt und konnte mit einem betreuten Transaktionsvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro ihren Marktanteil auf mehr als 30 % ausbauen.



Ganz oben auf der Einkaufsliste der Investoren standen 2020 die Segmente Wohnen (ca. 39 %) und Büro (ca. 38 %), gefolgt von Logistik (ca. 10 %) und Einzelhandel (ca. 6 %).



Corona-bedingt sind Investoren aus Fernost und Übersee nahezu vollständig ausgeblieben und auf einen marginalen Marktanteil von zwei Prozent zurückgefallen. Im Gegenzug haben deutsche Investoren ihre dominierende Stellung ausgebaut und erreichten knapp 50 % Marktanteil, noch vor österreichischen Käufern mit 43 %. Auf Schweizer Investoren entfielen immerhin sechs Prozent des Marktvolumens.



„Die Spitzenrenditen für gewerbliche Immobilien sind in allen Marktsegmenten im Jahresvergleich gesunken und befinden sich auf einem historischen Rekordtief. Diese Entwicklung ist in erster Linie dem großen Interesse der Investoren an Sachwerten und den niedrigen Zinsen geschuldet“, so Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting.



„Auch der hohe Veranlagungsdruck, unter dem zahlreiche institutionelle Investoren stehen, hat den Abwärtstrend der Spitzenrenditen verstärkt und wir erwarten ein sehr aktives erstes Quartal 2021 mit weiterem Druck auf die Renditen von Spitzenobjekten“, ergänzt Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting.