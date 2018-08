Österreichischer Immobilienfonds erwirbt Wohn- und Geschäftshaus in Krefeld

Ein österreichischer Immobilienfonds erwirbt ein modernes Wohn- und Geschäftshauses in der Krefelder Innenstadt für einen siebenstelligen Eurobetrag im Rahmen der Portfolioerweiterung. Der Eigentümer, ein irischer Investmentfonds, veräußert die Liegenschaft im Zuge der Fondsauflösung. Die Immobilie befindet sich auf einem rd. 1.800 m² großen Grundstück mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rd. 2.000 m². Diese verteilt sich auf rd. 1.350 m ² Gewerbe- und rd. 650 m² Wohnfläche mit insgesamt 12 Wohnungen. Die Gewerbefläche ist an einen bonitätsstarken und namenhaften Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel vermietet. Weiterhin verfügt diese Liegenschaft über ein Parkdeck mit insgesamt 24 PKW-Stellplätzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit rd. 7% p.a. angegeben. Aengevelt vermittelte im Gemeinschaftsgeschäft mit den Berliner Maklerbüro AJD & Co den Verkauf.

.

„Entscheidend für den Kaufvertragsabschluss war insbesondere die zentrale Lage der Immobilie mit ihrer unmittelbaren Nähe zum Hauptbahnhof sowie ihrer exzellenten Anbindung an den ÖPNV mit gleichzeitig guter Lauflage und entsprechend hoher Kundenfrequenz. Damit bietet die Liegenschaft eine nachhaltige Vermietbarkeit“, berichtet Jan Schmitz, stellvertretender Leiter des Düsseldorfer Investmentteams von Aengevelt, und ergänzt: „Insgesamt ist hier ein idealer Nutzungs- und Ertragsmix realisierbar.“