Österreichischer Elektronikgroßhändler mietet in Darmstadt

Ein österreichischer Elektronikgroßhändler eröffnet seinen ersten Lagerstandort in Deutschland und hat hierfür einen mittelfristigen Mietvertrag über eine eigenständige Einheit im Darmstädter Gewerbepark in der Röntgenstraße 3-7 abgeschlossen. Die Objekteinheit umfasst 2.800 m² Hallen- und 470 m² Bürofläche. Eigentümer des Gewerbeparks ist Mileway, Realogis war vermittelnd tätig.

.

Der neue Nutzer wird die Gewerbeeinheit kurzfristig Mitte dieses Jahres beziehen und dabei die Regalierung sowie das weitere Inventar vom Vormieter übernehmen. Mit dem Vertragsabschluss durch Realogis ist der Gewerbepark wieder voll ausgelastet. Der neue Mietvertrag schließt nahezu nahtlos an die Vornutzung an. Neben der guten Ausstattung ist der neue Lagerstandort verkehrlich gut an die Bundesstraße B3 sowie an die Autobahnen A5 und A661 angebunden.



„Der Lagerstandort ist effizient, acht Rampen ermöglichen einen hohen Warenumschlag bei einer vergleichbar geringen Hallenfläche“, berichtet Denis Tanque, Senior Consultant der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH.