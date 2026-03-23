Österreichische Post: Spatenstich für Ausbau des Logistikzentrums Salzburg

Im Salzburger Wals-Siezenheim fand am Donnerstag der Spatenstich zum Ausbau des Logistikzentrums der Österreichischen Post AG statt. Die Post investiert 55 Millionen Euro, um das Logistikzentrum auf dem bestehenden Grundstück zu erweitern und zu modernisieren. Künftig werden am Standort bis zu 24.000 Pakete pro Stunde sortiert, was einer Verdreifachung der Kapazitäten entspricht. Der Umbau erfolgt während des laufenden Betriebs – mit Unterstützung des Logistikzentrums in Thalgau – und soll Ende 2027 abgeschlossen sein.

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