Österreichische Industrieimmobilienmieten rund 24 % höher als deutsche

Der österreichische Industrieimmobilienmarkt unterscheidet sich deutlich vom Deutschen. Das ist das Ergebnis einer Vergleichsanalyse des auf den deutschsprachigen Industrieimmobilienmarkt spezialisierten Beratungshauses IndustrialPort.

.

Der österreichische Markt für Industrieimmobilien ist zurzeit noch sehr stark eigentümer-geprägt; er wandelt sich erst langsam zu einem Vermietungsmarkt. So wurden in Deutschland im ersten Halbjahr 2019 rund 30 mal mehr Hallenflächen pro Einwohner als in Österreich angeboten. Auch werden in der Alpenrepublik erst seit wenigen Jahren verstärkt Gebäude über 10.000 m² gebaut.



Die durchschnittliche Größe von Bestandsgebäuden über 1.000 m² liegt bei rund 3.700 m²; sie beträgt so nur rund ein Drittel des deutschen Vergleichswertes. Bei der Betrachtung der durchschnittlich erzielbaren Miete fällt auf, dass diese knapp 24 Prozent über der deutschen liegt. Einer der Gründe hierfür ist, neben der unterschiedlichen Gebäudegröße, in der Abweichung der Bodenwerte von 27 Prozent über dem deutschen Vergleichswert zu sehen.



Die meisten Gebäude entstanden in den letzten Jahren an der Achse Salzburg – Wien (A1), somit der Verlängerung von München - Rosenheim (A8). Hier befinden sich rund 80 Prozent aller Industrieimmobilien über 1.000 m² Fläche in Österreich. Hier wurden auch 85 Prozent aller Vermietungsleistungen getätigt.

Die geeignetsten Regionen für Industrieimmobilien sind zurzeit: Wien, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Linz.

Es ist festzustellen, dass andere Standorte wie Innsbruck, Villach sowie die Regionen Wels und Feldkirch aufholen.