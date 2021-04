Minimal – um 3% – höher war das Investmentvolumen in österreichische Immobilien im ersten Quartal 2021 als im Vergleichszeitraum 2020. Insgesamt wurden von Januar bis März 2021 rund 603 Millionen Euro in Immobilien investiert. Eine deutliche Veränderung gab es bei der Präferenz der Assetklassen: 32% des Volumens wurden in Wohnimmobilien…

[…]