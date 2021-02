CBRE Österreich forciert Mid Market & Private Transactions

Rund ein Fünftel des Transaktionsvolumens am europäischen Immobilienmarkt gehen auf das Konto von privaten und mittelständischen Investoren. Der Service für diese Investoren – Family Offices, Immobilienunternehmen, Projektentwickler, Stiftungen, und Privatinvestoren – die sich primär am sogenannten Mid Market umsehen, soll nun auch in Österreich intensiviert werden.

„Zum einen unterscheiden sich mittelständische und private Investoren von den institutionellen bei den Volumina pro Transaktion, zum anderen ist hier teilweise eine ganz andere Beratungsleistung gefragt“, ist Lukas Schwarz überzeugt, der bei CBRE die neue Business Line „Mid Market & Private Transactions“ leitet.



Prinzipiell sind mittelständische und private Investoren an allen Assetklassen interessiert, oftmals fehlt ihnen allerdings gerade zu gewerblichen Immobilien, und damit spannenden Optionen, der Zugang. Eigentümer von gewerblichen Immobilien wiederum fokussieren beim Verkauf bisher stark auf institutionelle Investoren und finden nur selten Zugang zu privaten und mittelständischen Investoren.



„Genau hier setzen wir von beiden Seiten an – wir haben Zugang zu privaten und mittelständischen Investoren und wir kennen interessante Objekte für die Portfolios dieser“, so Schwarz. Das neu geformte Team aus erfahrenen Experten bei CBRE, das sich auf den Mid Market und Private Transactions spezialisiert hat, berät und agiert nicht nur in Österreich, sondern kann auf die Expertise und die Möglichkeiten des weltweiten CBRE Netzwerkes zurückgreifen. Gewerbliche Immobilien, Baugrundstücke und Wohnungspakete werden ebenso vermittelt wie klassische Zinshäuser – für all diese Objekte erhalten private Investoren dieselbe Expertise und Leistungen wie z.B. Research oder Bewertung wie bisher bereits institutionelle Investoren.



„In den vergangenen Monaten konnten wir bereits erfolgreich private Investoren und Immobilieneigentümer in Österreich beraten und Objekte im Wert von rund 100 Millionen Euro vermitteln“, so Schwarz, der gerade in Krisenzeiten großes Potenzial in Immobilieninvestments sieht und sowohl auf transparente Abläufe als auch auf konsequentes Monitoring und Reporting setzt. „Im Bereich der Private Transactions sind die Abläufe andere als bei den institutionellen Investoren, Entscheidungen werden rascher getroffen, die Basis für die Entscheidungen sind allerdings dieselben: das wirtschaftliche Konzept muss passen“, so Schwarz.