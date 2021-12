Österreich: Investmentmarkt steigt auf 4,55 Mrd. an

Der österreichische Immobilieninvestmentmarkt hat auch im Jahr 2021 seine Attraktivität und weitgehende Krisenresistenz unter Beweis gestellt. Trotz der anhaltenden Herausforderungen, die von der Corona-Pandemie ausgingen und die sowohl für Private als auch für institutionelle Investoren ein schwieriges Umfeld darstellten, wurden Immobilien im Wert von 4,55 Mrd. Euro gehandelt. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen signifikanten Anstieg von 30%, womit für den Transaktionssektor eine sehr positive Bilanz gezogen werden kann.

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase und der weiterhin vergleichsweise unattraktiven Alternativanlagen in festverzinsliche Wertpapiere, haben viele Investoren ihr Immobilienengagement wieder hochgefahren und trotz der widrigen allgemeinen Rahmenbedingungen kräftig investiert. Zwar kam es pandemiebedingt auch 2021 zu wesentlichen Verzögerungen in der Abwicklung von Transaktionen durch Restriktionen bei Reisen, persönlichen Terminen etc., jedoch haben sich die Investoren und Verkäufer im Laufe des Jahres auf diese Situation immer besser einstellen und einen guten Abwicklungsmodus für die Transaktionen finden können.



Nennenswerte Transaktionen im Laufe des Jahres waren unter anderem der Verkauf des Wohnprojekts „Laaer Wald“ an Catella Residential [wir berichteten], des DHL Verteilzentrums an AEW Europe [wir berichteten], der Mariahilfer Straße 3 an ein österreichisches Family Office sowie der Büroobjekte „Allianz Tech Center“ an Swiss Life [wir berichteten] und der „Workstation Wien West“ an eine Privatinvestorengruppe [wir berichteten].



Ganz oben auf der Einkaufsliste der Investoren standen 2021 wieder die Segmente Wohnen (ca. 35%) und Büro (ca. 24%), gefolgt von Einzelhandel (ca. 17%) und Logistik (ca. 11%). Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Reisebeschränkungen sind die Investoren aus Fernost und Übersee auch im Jahr 2021 größtenteils ausgeblieben. Österreichische Investoren haben den Markt mit einem Anteil von ca. 58% weitestgehend dominiert, gefolgt von deutschen Investoren mit ca. 29%.





Ausgewählte Investment-Transaktionen 2021 Objekt Nutzungsart Fläche / Zimmer Verkäufer Käufer Wohnprojekt Laaer Wald Wohnen 16.300 Vermehrt Gruppe Catella Residential Maximilian Reich Weg Wohnen 10.525 Haring Group/Orca Development ZBI Ag Wohnprojekt Das Herzog Wohnen 7.300 STC Swiss Town Consult Swiss Life Dampfgasse 9-11 Wohnen 6.200 Avoris LLB Grundstück 22 Wohnen 5.391 Buwog BVK Simmeringer Hauptstraße 89 Wohnen 4.035 Pilz & Partner Gruppe Swiss Life Wohnprojekt Kofferfabrik Wohnen 4.100 Sedlak Immobilien Catella Residential BENA Hub Logistik/Industrie 32.000 BENA Hubs Swiss Life / Beos DHL Verteilzentrum Logistik/Industrie 12.250 Karimpol AEW Europe Square One Büro 27.300 Strabag RE Warburg HIH Workstation Wien West Büro 17.900 Nuveen Global Family Office Nordbahnstraße 50 Büro 15.500 Reinvest Family Office Allianz Tech Center Büro 12.000 RPHI Swiss Life Ikano Office Park Büro 11.600 Family Office Family Office Solaris Büro 10.200 Amundi GalCap Europe Mariahilfer Straße 3 Retail 2.800 Privatinvestor Privatinvestor

,„Die Spitzenrenditen sind in nahezu allen Anlageklassen im Jahresvergleich weiter gesunken und haben historische Tiefstände erreicht. Gerade im Top-Segment übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem und es ist auch für das kommende Jahr mit steigenden Preisen zur rechnen“, so Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting.„Der hohe Veranlagungsdruck in Kombination mit dem niedrigen Zinsniveau und oftmals fehlenden Alternativanlagen treibt weiter Kapital in den Immobilieninvestmentmarkt. Wir erwarten einen sehr aktiven Start in das erste Quartal 2022, das von weiterem Druck auf die Renditen gekennzeichnet sein wird.“ ergänzt Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting.