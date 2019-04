Österreich im Fokus internationaler Investoren

„Es sieht gut am Investmentmarkt Österreich aus. Es gibt Rekordjahre und es gibt sehr gute Jahre – 2019 ist bis jetzt ein sehr gutes Jahr“, so Georg Fichtinger, Head of Investment Properties, bei CBRE. Rund 830 Millionen Euro wurden von Januar bis März 2019 in Gewerbeimmobilien investiert, der Großteil – ca. 71% - entfiel auf Büroimmobilien.

.

Rund 17% der Investments gehen auf die Konten österreichischer Investoren, ca. 21% wurden von deutschen Investoren getätigt, weitere rund 62% des Investmentvolumens kam von anderen (nicht-deutschen) internationalen Investoren.



Nachdem das Angebot an Büroimmobilien im Jahr 2018 reduziert war, entfielen auf diese Assetklasse im ersten Quartal 2019 wieder rund 71% des Transaktionsvolumens; etwa 12% wurden in Hotels und ca. 9% in Wohnimmobilien investiert. Aufgrund der umfangreichen Pipeline ist aber davon auszugehen, dass sich vor allem der Anteil der Wohnimmobilien in den kommenden Monaten steigern wird und diese Assetklasse per Jahresende einen wesentlichen Anteil am Transaktionsvolumen einnehmen wird.



Nach wie vor stark – und sicherlich auch 2019 bestimmend – ist der Trend zu Forward Deals. Bereits 2018 wurden rund 18% des Investmentvolumens in Österreich im Rahmen von Forward Deals abgewickelt. Zeitspannen von 18 bis 24 Monaten zwischen Verkauf und Fertigstellung sind keine Seltenheit. „Geht es nach den Entwicklern, könnten die Immobilien noch früher – bereits in der Planungsphase – verkauft werden. Um dies zu erreichen, müssen die Projekte allerdings von der Lage her unkritisch und damit gut vermietbar sein“, so Fichtinger.



Die Spitzenrenditen haben im ersten Quartal 2019 in Österreich in allen Assetklassen leicht nachgegeben: Büroimmobilien: 3,7%, Einkaufszentren: 4,05%, Fachmarktzentren: 5,5%, Logistik: 4,85%.



„Es bleibt spannend am Investmentmarkt im Jahr 2019. Da wird sich noch einiges tun, da interessante Projekte auf den Markt kommen, die neue Eigentümer suchen“, so Fichtinger.