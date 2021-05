Österreich: 90% der Hotels im Juni geöffnet

Weniger Infektionen, mehr Impfungen und der Wegfall von Reiserestriktionen bringen Buchungen. Freie Betten gibt es freilich noch in Stadt und Land.

.

Laut aktueller Branchenbefragung der Österreichischen Hoteliervereinigung, repräsentativ für die bundesweite Qualitätshotellerie, werden im Juni über 90% der Hotels ihre Türen für Gäste geöffnet haben – der Großteil, fast 70%, schon seit der ersten Gelegenheit, dem 19. Mai: „Die Stimmung ist gut, die Freude über die Rückkehr der Gäste und Mitarbeiter ist enorm. Ganz wichtig war dafür, dass in der ersten Woche alles wie am Schnürchen lief“, erklärt ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer.



Auslastung im Juni bei 35 %, im August bei 70 %

Erwartungsgemäß zeichnet sich im Verlauf des Sommers bis in den August hinein eine Steigerung der Nächtigungen mit einem Peak im August ab. Im Juni liegt die Auslastung in der Ferienhotellerie bei 35%. Das hat mehrere Gründe, wie Reitterer erklärt: Die Hauptreisezeit hat noch nicht begonnen, 30% der Hotels (darunter auch reine Sommerbetriebe) sind noch geschlossen und viele potenzielle Gäste warten mit der Reise bis nach der Impfung: „Wer zeitlich flexibel ist, hat in den kommenden Wochen in ganz Österreich noch sehr gute Chancen auf attraktive Angebote“, so Reitterer. Im Juli steigt die Auslastung auf über 60% und im August auf fast 70%: „Auch da ist die Auswahl heuer deutlich größer als sonst um diese Jahreszeit.“ In den Vorjahren lag die Auslastung im August bundesweit bei 80%.



Stadt-Land-Gefälle

Ebenfalls zu erwarten war der merkliche Unterschied in der Auslastung, der sich zwischen Stadt- und klassischer Ferienhotellerie abzeichnet. Anders als auf dem Land steigt die Auslastung im urbanen Bereich kontinuierlich bis in den September, bleibt aber auch da unter dem Niveau der Ferienhotellerie. Alles in allem geht Reitterer davon aus, dass die Nachfrage noch steigt: „Weniger Infektionen, mehr Impfungen und der Wegfall von Reiserestriktionen bringen Buchungen.“ Wer seinen Urlaub noch nicht gebucht hat, sollte das rasch tun, so die Branchenkennerin: „Wer früh und direkt beim Hotel bucht, hat die größte Auswahl und bekommt die besten Konditionen.“ Einen nächsten Schwung an Buchungen erwartet sie spätestens mit den für 10. Juni angekündigten Lockerungsschritten: „Unsere Teams und unsere Gäste beweisen jeden Tag, aufs Neue: Sicherheit und Wirtschaft gehen bei uns Hand in Hand“, plädiert die Branchensprecherin angesichts stark sinkender Infektionszahlen und Intensivbettenauslastung für Lockerungen bei Masken, Abständen und Auslastungsregeln.