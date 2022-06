Öffentliche Hand mietet Lagerfläche in Bad Cannstadt

Ein Mieter der öffentlichen Hand schließt einen Mietvertrag über ca. 7.000 m² Frei- und Lagerfläche in der Bottroper Straße 8 in Stuttgart-Bad Cannstatt ab. Das Areal wurde zuletzt als Hauptsitz der Firma Mateco genutzt, welche einen Neubau in Leonberg bezogen hat. Immoraum Real Estate Advisors war exklusiv für den Eigentümer tätig und hat der Vermietungsprozess strukturiert. Vermieter der Immobilie ist ein Family Office aus Stuttgart.

.