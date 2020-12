Eine Anstalt des Öffentlichen Rechts suchte im Rahmen von Aufgabenerweiterungen und Flächenexpansion einen neuen Standort in Berlin. Aengevelt vermittelt dazu einen langfristigen Mietvertragsabschluss über knapp 2.300 m² Bürofläche sowie 30 Pkw-Stellplätze in dem nahe dem “Charité Campus Virchow-Klinikum“ und dem Zukunftsstandort “Berlin TXL“ realisierten Büroneubau Seestraße 66-67 in Berlin-Wedding. Damit…

[…]