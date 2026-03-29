ÖBAG stellt BIG und ARE-Aufsichtsräte neu auf

Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) hat neue Mitglieder in die Aufsichtsräte der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) sowie der ARE Austrian Real Estate (ARE) bestellt.

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In den Aufsichtsrat der BIG werden mit sofortiger Wirkung Christina Haslauer und Andreas Ludwig berufen. Die Mandate der bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Christine Catasta sowie Claudia Brey laufen mit März 2026 aus.



Den neuen Vorsitz im Aufsichtsrat der BIG übernimmt Klaus Kumpfmüller, der dem Gremium bislang als stellvertretender Vorsitzender angehörte. Martin Holzinger wird zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt. Ilia Dib und Ulrike Rauch-Keschmann bleiben weiterhin Mitglieder des Aufsichtsrats der BIG.



Auch im Aufsichtsrat der ARE kommt es zu Veränderungen: Die Mandate des Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Neurauter und von Christine Haslauer enden mit März 2026. Den Vorsitz übernimmt Daniel Riedl, der neben Caroline Mocker neu in den ARE Aufsichtsrat berufen wurde.



Martin Holzinger übernimmt auch im Aufsichtstrat der ARE die Funktion des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Susanne Eickermann-Riepe, Elisabeth Gruber sowie Christian Domany bleiben weiterhin als Mitglieder im Aufsichtsrat der ARE vertreten.



Als Belegschaftsvertreter bleiben Daniela Böckl, Jürgen Krausler und Thomas Rasch weiterhin in den Aufsichtsräten von BIG und ARE vertreten.



Christina Haslauer bringt jahrzehntelange Erfahrung als Rechtsanwältin in Wien und in Salzburg ein. Andreas Ludwig ist Vorstandsmitglied der Management Trust Holding mit Sitz in Wien. Daniel Riedl verantwortet als Chief Development Officer (CDO) die Entwicklungsthemen im Vorstand der Vonovia SE. Caroline Mocker steht als Vorstandsvorsitzende an der Spitze der VIG AM Real Estate a.s. und der VIG Fund a.s.