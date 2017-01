Estama verkauft Octagon-Portfolio

Die Estama hat im Auftrag der britischen Edinburgh-House-Grupp das Octagon-Einzelhandelsportfolio aus acht deutschen Gewerbeimmobilien mit einer Gesamtfläche von rund 76.000 m² an einen Berliner Investor vermittelt. “Die Objekte sind an namhafte Mieter wie Roller, Norma, Aldi, OBI, dm usw. vermietet und bieten mit einer gewichteten Restlaufzeit von ca. 5,5 Jahren sicheren mittelfristigen Cashflow, sowie mit einem durchschnittlichen Vermietungsstand von 72% weiteres Wertsteigerungspotenzial”, erläutert Chanan Aharonoff, Investment Manager bei Estama. Die Objekte wurden durch Estamas Kunden in den Jahren 2005 bis 2007 gekauft und im Rahmen einer übergeordneten Portfoliobereinigung veräußert. Das Portfolio besteht aus vier Fachmarktzentren, einem Baumarkt und einer Industrieimmobilie, die in den Städten Angersdorf, Essen, Meiningen, Mülheim an der Ruhr (2x), Radebeul, Schwalmtal und Suhl liegen. Der Objektübergang hat bereit im Dezember 2016 stattgefunden. Das Investitionsvolumen lag bei rund 33 Mio. Euro.

