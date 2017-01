Ochtrup: Widerstandsfront gegen Outlet-Aufstockung

Der Schützengraben ist abgesteckt, die Fronten bezeichnet man landläufig wohl als verhärtet: Die McArthurGlen Group möchte die Verkaufsfläche ihres Designer Outlet-Centers in Ochtrup (nördliches Münsterland) von aktuell 11.500 auf angepeilte 19.500 m² pushen; die Stadtväter haben keine Einwände, versprechen sie sich doch weitere Frequenz für ihr kleines Mittelzentrum. Allerdings: Gegen das Ansinnen der Briten haben sich nicht weniger als 24 Nachbarstädte plus die Kreise Borken, Emsland und die Grafschaft Bentheim in einer leidenschaftlichen Widerstandsfront formiert. Crux an der Sache: Ochtrup muss zur DOC-Erweiterung seinen Flächennutzungsplan anpassen - und dazu Stellungnahmen der Umlandgemeinden einholen. Ein Termin beim Oberverwaltungsgericht Münster scheint unausweichlich.

Wie hart die Bandagen sind, mit denen da gekämpft wird, lässt sich daran bemessen, dass die Kritiker die gutachterlich ermittelten, (nur marginalen) absatzwirtschaftlichen Auswirkungen eines vergrößerten Outlets schlicht als fehlerhaft vom Tisch fegen. Die Widerstandsgruppe befürchtet im Gegenteil massive „negative städtebauliche und versorgungsstrukturelle Auswirkungen“ insbesondere durch das Abfließen von Kaufkraft und die dadurch hervorgerufene Schwächung des ansässigen Einzelhandels. Außerdem „trauen“ sie den Briten nicht über den Weg.



McArthurGlen unterhält Designer Outlets in Berlin und Neumünster, in Roermond und Parndorf, in Salzburg, Luxemburg und eben seit Ende 2015 in Ochtrup [McArthurGlen übernimmt DOC Ochtrup]. Im November hatte die Company bekanntgegeben, dass Ochtrup sich zu einem der besten „Performer“ innerhalb der DOC-Aktivitäten entwickelt habe und der Umsatz seit der Übernahme des Managements im Februar 2016 um 14 Prozent geklettert sei. Gute Standorte bauen die Briten aus - und das befürchten die Kritiker am meisten: Stete Erweiterungsansinnen, für die - wenn Ochtrup seinen Flächennutzungsplan erst einmal großzügig modifiziert hat - bereits planungsrechtliche Grundlagen geschaffen worden seien. McArthurGlenn hatte unter anderen Roermond im Zuge einer sukzessiven Vergrößerung auf stolze 35.000 m² getrimmt.



In der verfahrenen Ochtruper Angelegenheit wird vermutlich das Oberverwaltungsgericht die Marschroute vorgeben (müssen).