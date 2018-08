Oceans & Company ernennt Ualid Färber zum Head of Asset Management

Ualid Färber

© Mario Andreya / Oceans & Company GmbH

Oceans & Company hat Ualid Färber (38) zum neuen Head of Asset Management benannt. Mit besonderem Fokus auf die Assetklasse Office in den Risikokategorien Opportunistic, Value Add und Core Plus, hat er seit dem 1. August sowohl das operative Tagesgeschäft als auch die Expansion des Geschäftsbereiches als Director zu verantworten.

.

Färber, der bisher im Asset- und Fondsmanagement tätig war, verfügt über eine mehr als elfjährige Erfahrung in der Immobilienwirtschaft und war nach Stationen bei der Deka Immobilien und Apleona zuletzt als Associate Director bei CBRE tätig.