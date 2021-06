Occhio eröffnet Flagshipstore am Kurfürstendamm

Occhio wird eine ca. 300 m² große Geschäftsfläche am Kurfürstendamm 45 in Berlin beziehen. Mit der Anmietung ist das Münchener Designleuchtenunternehmen nach eigenen Flagshipstores in München, Hamburg, Köln, Kopenhagen und Mailand nun erstmals mit einem eigenen Store in der Hauptstadt vertreten. Die Eröffnung ist zum vierten Quartal 2021 geplant. Savills begleitete Occhio bei dem Markteintritt in Berlin und war während des gesamten Vermittlungsprozesses beratend tätig.

.