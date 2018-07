Objektbewertung von Aigner Immobilien schafft über 1.000 Einschätzungen

Das Angebot der Marktwerteinschätzung, eine der Serviceleistungen des Münchner Maklerhauses Aigner Immobilien, stößt bei privaten Immobilieneigentümern auf positive Resonanz. Bereits zum Ende des ersten Halbjahres übernahmen die Experten 1.028 Objektbewertungen und ermittelten auf Basis der aktuellen Situation am Immobilienmarkt den Preis, den das jeweilige Objekt derzeit erzielen könnte. Mit diesem Ergebnis knüpft Aigner Immobilien an das starke Vorjahresergebnis an – 2017 wurden insgesamt 2.075 Einwertungen verzeichnet.

„Privaten Eigentümern, die sich mit dem Gedanken an einen Verkauf beschäftigen, gibt die Objektbewertung eine klare Orientierungshilfe“, so Thomas Aigner, Inhaber der Aigner Immobilien GmbH. „Gerade weil sich in den vergangenen Jahren der Immobilienmarkt in München so extrem entwickelt hat, sind viele Besitzer unschlüssig, ob sie jetzt verkaufen oder noch warten sollen . Auf der einen Seite steht die eventuell weitere Wertentwicklung, auf der anderen die älter werdende Immobilie mit wachsendem Instandhaltungsaufwand. Da unsere Spezialisten die regionalen und lokalen Märkte in München und im Fünfseenland genau kennen, erhält der Kunde einen exakte Analyse von Lage und Objektzustand – und darauf basierend einen klaren Richtwert zum erzielbaren Preis.“ Die hohe Zahl an Einwertungen, so Aigner weiter, signalisiere aber auch die Dynamik am Markt.