Objektangebot am Münchener Wohnimmobilienmarkt deutlich rückläufig

Das IVD-Institut hat die Anzahl der Angebote und die Angebotsdauer für Eigentumswohnungen und Häuser zum Kauf in München untersucht. Demnach ist das Objektangebot deutlich rückläufig.

Seit 2018 geht der Angebotsindex (die Anzahl der angebotenen Kaufobjekte je 1.000 Einwohner) sowohl für Häuser als auch für Eigentumswohnungen in der bayerischen Landeshauptstadt kontinuierlich zurück. Wurden 2018 rund 3,4 Häuser und 14,2 Wohnungen je 1.000 Einwohner zum Kauf angeboten, so waren 2021 nur noch 1,7 Häuser und 10,6 Wohnungen inseriert.



„Die Einwohnerzahl in München hatte in den vergangenen Jahren einen Zuwachs zu vermelden (Vergleich 2018 - 2021: +1,6 % bzw. 24.143 Einwohner; Stichtag jeweils 30.09), die Neubautätigkeit konnte jedoch nicht mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten,“ erklärt Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts.



Ungeachtet der hohen Preise bleibt die Nachfrage in München zwei Jahre nach dem Ausbruch der Covid 19-Pandemie auf einem sehr hohen Niveau. Die Nachfrage wird u.a. auch durch die nach wie vor günstigen Hypothekenkredite, eine steigende Inflation sowie Zinsen für Spareinlagen verstärkt.



„Auf der Angebotsseite stehen dagegen immer weniger Objekte, da für viele Eigentümer ein Verkauf aufgrund der fehlenden Kapitalanlagealternativen derzeit relativ unattraktiv ist,“ resümiert Prof. Stephan Kippes.