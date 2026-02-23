OBG und Familie Gries feiern Richtfest für „Wohnen im Alter“-Projekt

Die OBG Gruppe und die Familie Gries haben das Richtfest für einen neue Seniorenwohnanlage in der Von-Isenburg-Straße in Kobern-Gondorf gefeiert. Auf rund 4.000 m² entstehen 29 barrierefreie Wohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung auf dem Gelände der ehemaligen Lebkuchenfabrik. Die Fertigstellung ist für August 2026 geplant.

Gemeinsam mit zahlreichen Gästen, darunter Marko Boos, Landrat des Landkreises Mayen-Koblenz, Kathrin Laymann, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, und Martin Dötsch, Ortsbürgermeister in Kobern-Gondorf, wurde das Richtfest gefeiert. Baubeginn war im März vergangenen Jahres, die Fertigstellung der Wohnanlage ist für August 2026 geplant.



Das Projekt steht unter dem Leitmotiv „Wohnen im Alter“. Bauherrin ist die M & H Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, vertreten durch die geschäftsführenden Gesellschafter Susanne und Peter Gries. Mit dem neuen Wohnprojekt möchte die Familie Gries einen nachhaltigen Beitrag zur lokalen Wohnraumentwicklung leisten. Alle entstehenden Wohnungen sind seniorengerecht und barrierefrei.



„Mit diesem Projekt möchten wir ein neues Zuhause für Menschen im Herbst ihres Lebens mitten in unserer Heimatgemeinde schaffen“, sagt Peter Gries. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, den künftigen Mieterinnen und Mietern ein Umfeld zu bieten, das hohen Wohnkomfort und gemeinschaftliches Miteinander für ältere Menschen ermöglicht“, ergänzt Susanne Gries.



„Für unsere Gemeinde ist das Projekt der Familie Gries ein Glücksfall. Barrierefreie Unterkünfte sind im Alter oder bei gesundheitlichen Einschränkungen oftmals notwendig. Die hier gebauten Wohnungen ermöglichen es den Bewohnern, in ihrer Heimatgemeinde zu bleiben und soziale Kontakte weiterhin gut zu pflegen.“, betont Ortsbürgermeister Martin Dötsch.



Auf dem Gelände der ehemaligen Lebkuchenfabrik in der Von-Isenburg-Straße 6-9 entstehen zwei zusammengehörige Gebäude, getrennt durch eine Durchgangsstraße. Haus A umfasst zwei Vollgeschosse, ein Staffelgeschoss und eine Tiefgarage mit 23 barrierefreien Wohneinheiten und einem Gemeinschaftsraum. Haus B verfügt ebenfalls über zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss, mit sechs Wohneinheiten und einer Tagespflege. Der Entwurf stammt von Fries Architekten aus Vallendar, die als Generalplaner und Projektsteuerer die Umsetzung bis zur Schlüsselübergabe begleiten.



„Nach unserer erfolgreichen Entwicklung des ‚Quartier Süd‘ in Montabaur ist das Projekt in Kobern-Gondorf ein bedeutender Meilenstein, um unsere Aktivitäten in der Region Koblenz weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, hier weitere Akzente zu setzen“, sagt Thomas Penner, Geschäftsführer der OBG Gruppe.