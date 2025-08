Die OBG Gruppe hat den Zuschlag für das Josephine Building in Luxemburg erhalten. In einem Mehrphasenmodell bringt sie ihre Engineering-Kompetenz in der Preconstruction-Phase ein. Das Holzhybridprojekt umfasst rund 100 Wohnungen, Büros, Einzelhandel und nachhaltige Gebäudetechnik.

