Obermeyer Infrastruktur mietet 627m² im „The Brix“

Seit dem 01.04.2021 ist die Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG neuer Mieter in dem 1948 erbauten Objekt „The Brix“ in sehr guter Lage von Essen. Bei der Vermietung der 627 m² großen Bürofläche in der Kruppstraße 16 war Brockhoff Office unterstützend tätig. Die Immobilie gehört seit Ende letzten Jahres zum Bestand von CLS [CLS sichert sich Essener Büroimmobilie „The Brix“ für 38,2 Mio. Euro].

.

„Die angenehme Zusammenarbeit und die vollständige Markttransparenz, die uns Brockhoff Office geboten hat, waren ausschlaggebend für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir konnten sowohl in Düsseldorf als auch in Essen durch das gute Netzwerk des Hauses Brockhoff optimal geeignete Flächen finden“, freut sich Herr Schmitz-Peiffer, Regionalleiter Nordwest von Obermeyer.



Durch flexible Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine moderne Büroausstattung konnte die Fläche überzeugen. Ein weiterer Aspekt ist die direkte Anbindung an die Autobahn A 40 sowie die Nähe zum Stadtzentrum von Essen.