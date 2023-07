Oberlandesgericht mietet Büroflächen im Glock-Haus

Das Oberlandesgericht Düsseldorf mietete für das Justizprüfungsamt über 630 m² Bürofläche im Glock-Haus in der Georg-Glock-Straße 8-10 in Düsseldorf-Golzheim. Das OLG wird die Flächen Ende dieses Jahres beziehen. Eigentümerin des Objekts ist ein von der Credit Suisse Asset Management betreuter Fonds. BNP Paribas Real Estate beriet Credit Suisse exklusiv im Rahmen eines Leadmakler-Mandats, das Oberlandesgericht wurde von Colliers beraten. Mit diesem Abschluss konnte BNPPRE erfolgreich einen weiteren Mieter in das moderne Bürogebäude am Kennedydamm vermitteln.

