Die „Rote Meile Oberhausen“ in der südwestlichen Innenstadt könnte in den nächsten zehn Jahre Geschichte sein: Die Stadt Oberhausen hat die Bordellhäuser für rund vier Millionen Euro im Rahmen eines Portfoliodeals von der Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden erworben. Ziel ist die langfristige Neugestaltung des Quartiers. Die bestehenden Pachtverträge gelten aber bis mindestens Ende 2027, mit Verlängerungsoption bis 2037.

.

Mit dem Ankauf von rund 11.000 m² Fläche im Rotlichtbezirk will die Stadt Oberhausen zentrale Weichen für ihre künftige Entwicklung stellen. Der Rat hat das Vorkaufsrecht für ein Paket aus 24 Wohn- und Gewerbeimmobilien an der Flaßhofstraße, Friedenstraße und Grenzstraße ausgeübt, die alle zur „Roten Meile Oberhausen” gehören oder direkt daran angrenzen. Die Flächen wurden im Zeitraum von 2021 bis 2023 von der Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden eG erworben, die seit Monaten wegen dubioser Geschäfte in den Schlagzeilen steht und auch schon im Fokus der Bafin geraten ist. Nun stehen die Flächen zum Verkauf. Die Bank trenne sich aus strategischen Gründen von Immobilien außerhalb ihres regionalen Geschäftsgebiets in Westthüringen und Nordhessen. Der Kaufpreis beträgt laut der Stadt Oberhausen vier Millionen Euro zuzüglich Kaufnebenkosten.



Die bestehenden Pachtverträge zur Nutzung der Immobilien bleiben laut der Stadt auch nach dem Verkauf rechtsgültig. 21 Häuser sind in einem gemeinsamen Pachtvertrag gebündelt, der zum 31. Dezember 2027 kündbar ist. Aufgrund eines zweimaligen Optionsrechts auf Verlängerung des Pachtvertrags um jeweils weitere fünf Jahre zugunsten des Pächters kann es allerdings bis Ende 2037 dauern, bis alle Immobilien freigezogen werden.