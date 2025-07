Oberhausen feiert Eröffnung der neuen Rettungswache Süd

Die Stadt Oberhausen feierte am Montag, 13. Januar, die offizielle Übergabe der neuen Rettungswache Süd in Alstaden. Nach einer Bauzeit von rund anderthalb Jahren wird die hochmoderne Rettungswache ihrer Bestimmung übergeben. Oberbürgermeister Daniel Schranz, der für die Feuerwehr und die SBO zuständige Beigeordnete Michael Jehn sowie Vertreter der Feuerwehr, der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) und der Handwerker nehmen an der Zeremonie teil.

.

„Unsere neue Rettungswache am Rehmer bedeutet mehr Sicherheit für die Oberhausenerinnen und Oberhausenern im Süden der Stadt“, sagt Oberbürgermeister Daniel Schranz: „In das Gebäude haben wir mit viel Technik mehr als 3 Millionen Euro investiert, damit die Menschen im Notfall schneller Hilfe bekommen. Mit der Rettungswache Süd – wie mit der vor gut zwei Jahren in Betrieb genommenen Rettungswache Nord – reagieren wir auf die steigende Zahl der Einsätze im Rettungsdienst.“



Die neue Rettungswache an der Straße „Rehmer“ bietet auf einer Gesamtfläche von 375 m² alles, was für einen reibungslosen Rettungsdienstbetrieb notwendig ist. Die moderne Fahrzeughalle ist für ein Rettungsfahrzeug der Notfallrettung ausgelegt. Weitere Einrichtungen wie Umkleide- und Ruheräume, ein Aufenthaltsraum mit Einbauküche sowie eine Hygieneschleuse sorgen für die nötigen Arbeits- und Erholungsbedingungen der Einsatzkräfte.



„Das 1.300 m² große Grundstück bietet hervorragende Ausrückbedingungen“, betont der Beigeordnete Michael Jehn, Feuerwehrdezernent und zuständig für die Servicebetriebe Oberhausen: „Mit der Rettungswache Süd haben wir optimale Voraussetzungen, um den Acht-Minuten-Richtwert der sogenannten Hilfsfrist einzuhalten. Unsere Erfahrungen mit der Rettungswache Nord haben gezeigt, dass die neuen Standards die rettungsdienstliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessern.“



Mit der neuen Rettungswache Süd wird die Einsatzbereitschaft im Süden der Stadt Oberhausen weiter gestärkt. Nach der Übergabe der Rettungswache Nord im Stadtteil Holten ist dies ein weiterer Meilenstein für den Rettungsdienst in Oberhausen. Die Baukosten inkl. der Baunebenkosten liegen bei rund 3,4 Mio. Euro (ausgenommen sind hier Erstausstattung oder Eigenbeschaffungen der Feuerwehr).