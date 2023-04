Oberberg eröffnet Tagesklinik im Bremer Jacobs Tower

Im Bremer Jacobs Tower eröffnet auf 600 m² im 7. und 8. Obergeschoss eine psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik der Oberberg Gruppe. Es ist das erste tagesklinische Angebot dieser Art im Großraum Bremen.

.

Der ehemalige Röstturm der Marke Jacobs Kaffee wurde seit Herbst 2019 von der Eigentümerin, der Joh. Jacobs & Co. Gruppe, entwickelt und aufwändig saniert. Zentral an der historischen Uferpromenade der Weser gegenüber der Flaniermeile Schlachte und am Rande der Altstadt gelegen, ist die neue Tagesklinik an der Langemarckstraße 4 sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.



Im Jacobs Tower stehen nunmehr nach erfolgreicher Vermietung eines Großteils der insgesamt zur Verfügung stehenden 8.400 m², unter anderem seit Juli 2021 an Brunel [wir berichteten], noch das sechste Obergeschoss mit einer Bürofläche von mehr als 330 m² sowie das Erdgeschoss mit mehr als 750 m² für Einzelhandel, Dienstleistung oder als Bürofläche zur Verfügung.