OB Reker lädt zur Sondersitzung des Wohnungsbauforums

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker versucht die Wogen zu glätten. Akteure wie die Köln AG hatten ihren Unmut über den Dialog mit der Stadtverwaltung geäußert, die als wenig „kooperativ“ gilt. Nun lädt OB Reker zur Sondersitzung des Wohnungsbauforums ein, um alle wieder an einen Tisch zu holen.

.

In seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag befasste sich das Wohnungsbauforum Köln mit dem offenen Dialog und der Zusammenarbeit der Akteure im Forum. Das Wohnungsbauforum wurde übereinstimmend als grundsätzlich richtige Plattform zur Erörterung wohnungsmarktrelevanter Themen bestätigt. Im Vorfeld gab es aber seitens der Verwaltung ein gesondertes Treffen mit der Köln AG, da diese ihre Teilnahme am Forum ausgesetzt hatte, um ihren Unmut über die Entwicklung zu bekräftigen.



Nach den Sommerferien will nun Oberbürgermeisterin Henriette Reker die Wogen glätten und lädt zu einer Sondersitzung ein an der auch die Köln AG teilnehmen wird. Gemeinsam soll dann das Vorgehen für die weitere Zusammenarbeit auf Grundlage der geführten Gespräche ausgearbeitet werden. Von allen Mitgliedern wurde das gemeinsame Ziel bestätigt, den vielfältigen Herausforderungen des Kölner Wohnungsmarktes gemeinsam und für die Stadt Köln begegnen zu wollen.



„Ich bin davon überzeugt, dass der enge und vertrauensvolle Austausch der Mitglieder die einzige Grundlage für eine wirksame Kölner Antwort auf die teilweise neu entstandenen Herausforderungen des Wohnungsmarktes sein kann. Das ,Ob‘ des Wohnungsbauforums steht außer Frage und ist sogar wichtiger denn je. Das ;Wie‘ werden wir grundlegend neu und in Zusammenarbeit mit der Kölner Wohnungswirtschaft gestalten.“, sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker.