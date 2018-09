OB Reiter bittet Seehofer um „Investorenbremse“

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat in einem Schreiben Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen für einen stadtweiten Genehmigungsvorbehalt bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen zu schaffen. Er bittet Seehofer auf Bundesebene die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass ein Genehmigungsvorbehalt für Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnraum nicht nur in Erhaltungssatzungsgebieten, sondern flächendeckend in Kommunen mit erhöhtem Wohnungsbedarf (gem. Art. 5 BayWoBindG) möglich ist.

.

Zudem soll der Zeitraum von 7 Jahren, innerhalb dessen im Rahmen der Erteilung einer Genehmigung nur an die Mieterinnen und Mieter verkauft werden darf, auf mindestens 15 Jahre erhöht werden. "Von entsprechenden Regelungen würden neben den Bürgerinnen und Bürgern Münchens auch viele weitere Bürgerinnen und Bürger in anderen Kommunen Deutschlands profitieren“, so der OB Reiter.



Laut OB Reiter ist der Münchner Wohnungsmarkt angespannt wie nie. Bezahlbarer Wohnraum ist Mangelware. Derzeit seien in München ca. 9.000 Personen wohnungslos und alleine 13.600 Haushalte sind beim zuständigen Sozialreferat mit der höchsten Dringlichkeit (Dringlichkeitsstufe 1) für die Vergabe geförderten Wohnraums vorgemerkt. Demgegenüber können durch die Landeshauptstadt München im laufenden Jahr 2018 nur etwa 2.800 bis 3.000 Wohnungen an entsprechend berechtigte Personen vergeben werden. Allen Prognosen nach wird sich die Situation in absehbarer Zeit nicht entspannen. Hinzu kommt erschwerend, dass in der Landeshauptstadt München wie auch in vielen anderen Großstädten in Deutschland der Aspekt der Gentrifizierung eine immer größer werdende Rolle spielt, Reiter. Lange Zeit waren in München vornehmlich der Bereich der Innenstadt sowie innenstadtnahe Gebiete – nahezu flächendeckend – von entsprechenden Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen bedroht. Mittlerweile sind hiervon jedoch in München auch Stadtteile außerhalb der zentral gelegenen städtischen Gebiete betroffen.



Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, erfährt der Vorstoß Reiters bei den großen Fraktionen im Rathaus überwiegend Zustimmung. Aber auch erste kritische Stimmen werden laut, die in dem Umwandlungsverbot die Gefahr sehen, das neue Wohnungen etwa durch Aufstockungen oder Nachverdichtung entstehen können.