OB Keller präsentiert „Düsseldorf auf den Punkt gebracht“

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller stellte hunderten Zuhörern auf der Expo Real die aktuellen Bauprojekte in der Landeshauptstadt vor.

Düsseldorf ist als international bedeutender Immobilienstandort stabil - dies verdeutlichte die Präsentation des Oberbürgermeisters unter dem Titel „Düsseldorf auf den Punkt gebracht“. Grundsätzlich steht die Immobilienwirtschaft seit Ausbruch der Pandemie dennoch vor großen Herausforderungen. „In dieser bewegten Zeit müssen wir mutig und entschlossen agieren“, sagt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Es gilt, die Lebensqualität in unserer Stadt nachhaltig zu sichern. Dafür müssen und wollen wir Verantwortung für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen übernehmen - und zwar langfristig. Schon bei der Planung achten unsere Partner auf ressourcenschonenden Bau und Betrieb der neuentwickelten Objekte. Die Immobilienwirtschaft leistet einen wichtig Beitrag zu unserem Ziel, als Stadt bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu werden.“



Zahlreiche Gebäude sind mit Begrünung von Dachterrassen und Bestandsfassaden geplant. Auch das Konzept der klimaneutralen Gebäudeversorgung steht im Fokus. Zudem wird die energetische Sanierung städtischer Immobilien vorangetrieben: Stadtweit wird Ökostrom mit Klimaschutzwirkung eingesetzt und die Beleuchtung wird auf energiesparende LED-Lampen umgerüstet. Darüber hinaus erfüllen alle aktuellen Düsseldorfer Bauprojekte die energetischen Standards im Neubau.



Bürobau-Projekte

Eines der herausragenden Bauprojekte ist das Pulsar des belgischen Entwicklers Atenor in Zusammenarbeit mit HPP Architekten am hochfrequentierten Mörsenbroicher Ei [wir berichteten]. Auf 12.500 m² entsteht dort ein „gasfreies Büro“ mit Photovoltaikanlage und Wärmepumpen, smarter Gebäudetechnik und Begrünung. Errichtet als Smart Building Gebäude mit App zum Steuern, Regeln und Belegen der Flächen und Stellplätze sollen im Pulsar geringste Energieverbräuche ermöglicht werden. Ergänzt wird das Gebäudekonzept durch einen grünen Innenhof und drei begrünte Dachterrassen mit Blick auf die Düsseldorfer Skyline. Geplant ist ein nachhaltiges Gebäude mit BREEAM Excellent, Well Gold- und Wired Score Platin-Zertifizierung.



Auf der anderen Rheinseite in Heerdt im Gewerbegebiet Hansapark entwickelt die Deutsche Rück mit den Twin Cubes ihren neuen Hauptsitz. Auch dort ist das Prinzip der Nachhaltigkeit von hoher Bedeutung: Die beiden Gebäude sind gemäß dem Cradle-to-Cradle-Prinzip konzipiert und in kompletten Produktkreisläufen gedacht. Die ausgewählten Materialien sind leicht zu demontieren, sortenrein trennbar und dadurch vollständig recycelfähig.



Im Medienhafen entwickelt Codic Development zwischen dem Mizal - dem neuen Campus der WPP Gruppe - und QVC das 5YN3RGY. Das Gebäude wird mit innovativem Energiedesign für einen klimaneutralen Betrieb errichtet. Das Düsseldorfer Bürobauprojekt 5YN3RGY kann in diesem Jahr als interaktives Modell am Stand auf der Expo Real besucht werden.



Quartiersentwicklung

Am alten Telekom-Standort an der Sohnstraße entsteht ein gemischt genutztes Quartier mit Wohnen, Büro, Gewerbe sowie ergänzenden Nutzungen. Gastronomie und Einzelhandel unterstützen vor Ort die Verknüpfung der geplanten urbanen Promenade mit dem umgebenden Raum. Im Rahmen des DGNB-zertifizierten Rückbaus des Bestandsgebäudes sollen einzelne Materialien wiederverwendet werden.



Auch auf dem Grundstück des Fachmarktzentrums soll mit dem B8 Center ein urbanes Quartier aus Wohnen, Kita, Gewerbe und ergänzenden Nutzungen entstehen - geplant sind rund 500 Wohneinheiten. Durchgeführt werden die Arbeiten durch das Architekturbüro MVRDV aus den Niederlanden. Von der versiegelten Fläche am Standort soll im Rahmen der Baumaßnahme etwa die Hälfte entsiegelt werden.



Sport

Ein Projekt für alle Fortuna-Fans: Die Fortuna plant an den Straßen Am Staad und Stockumer Höfe in unmittelbarer Nähe zur Merkur Spiel-Arean ein dreigeschossiges Sport- und Leistungszentrum als neue Heimat für alle Spieler der U19, U23 und Lizenzspieler. Das zukünftige Gebäude liegt in direkter Nähe zu den Trainingsflächen und bietet daher optimale Förderungsmöglichkeiten für die Spieler. Für die Umsetzung ist Fortuna eine Partnerschaft mit dem Immobilien- und Projektentwickler Peker Holding eingegangen.



Zusammen mit 29 Partnern aus der Immobilienbranche präsentiert die rheinische Metropole auf zwei Etagen und 500 m² zum 22. Mal die herausragenden Düsseldorfer Bauprojekte. Begleitet wird der Oberbürgermeister unter anderem von Planungs- und Baudezernentin Cornelia Zuschke, Wirtschaftsdezernent Dr. Michael Rauterkus sowie einer Delegation von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung.