OB Keller besucht Richtfest für Essential by Dorint Düsseldorf

Der Bau für das neue Essential by Dorint Düsseldorf innerhalb der Quartiersentwicklung Deiker Höfe – zwischen Innenstadt und internationalem Flughafen – verläuft planmäßig. Jetzt ist für das moderne Cityhotel in Anwesenheit von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, Richtfest gefeiert worden.

