OB Kaminsky überreicht letzte Baugenehmigung für den Holzpark Hanau

Drei große Hallen baut das Unternehmen Inbright Development GmbH auf dem ehemaligen Gelände es Holzwerk Rütgers am Industrieweg hinter dem Hauptbahnhof. Sie sollen zukünftig an Logistik- oder Industrieunternehmen vermietet werden. In das Gewerbeprojekt „Holzpark Hanau“ auf dem 6,6 Hektar großen Grundstück unter der Brücke der Bundesstraße 43a investiert der Projektentwickler rund 40 Millionen Euro.

