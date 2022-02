OB Geselle legt Grundstein für neues Polizeirevier Ost Kassel

Am vergangenen Freitag wurde von Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle gemeinsam mit Stefan Sauer, dem Staatssekretärs des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport, dem nordhessischen Polizeipräsidenten Konrad Stelzenbach sowie GWG-Geschäftsführer Peter Ley der Grundstein für das neue Polizeirevier Ost in Kassel-Waldau gelegt.

.

Bauherr der Immobilie mit einer mit einer Nutzfläche von etwa 2.100 m² ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel (GWG), die das Gebäude nach Fertigstellung im Frühjahr 2023 an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) vermietet. Im April 2023 soll der Einzug der Polizei in das neue Revier erfolgen, das sich derzeit noch in der Leipziger Straße 242 befindet.



„Für die Stadt Kassel wird heute mit dem Grundstein für das neue Polizeirevier Ost gelegt auch ein wichtiger Meilenstein für Sicherheit und Lebensqualität im Kasseler Osten gelegt. In unserem Stadtentwicklungskonzept Waldau werden neben einem neuen Polizeirevier auch Neubauten der Offene Schule Waldau sowie eine neue Feuer- und Rettungswache für die Berufsfeuerwehr Kassel und die Freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile Waldau und Forstfeld errichtet. Es freut mich sehr, dass die geschätzten Kolleginnen und Kollegen unserer Kasseler Polizei künftig von einem modernen Revier aus ihre wichtige Arbeit im Dienst der Gesellschaft nachgehen können.“



„Die neue moderne Dienststelle verbessert einerseits die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kollegen. Zugleich bedeutet sie dank der Synergieeffekte innerhalb unserer Organisation, dass wir mehr Polizeipräsenz auf Kassels Straßen haben werden. Weil wir auch jetzt schon dafür gesorgt haben, dass in den kommenden Jahren deutlich mehr Polizeianwärterinnen und -anwärter eingestellt werden als aus dem Dienst ausscheiden, werden wir gemeinsam dafür sorgen können, dass die Bevölkerung auch in Zukunft sicher in der documenta-Stadt lebt und sich auch sicher fühlt.“, erklärt Staatssekretär Stefan Sauer.