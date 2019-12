OB Geisel diskutiert mit der Immobranche über Zukunftsperspektiven

Wie wird sich Düsseldorf städteplanerisch und -baulich in Zukunft verändern? Einblicke, Ausblicke und Impulse gab es zu dieser und weiteren Fragen auf dem 4. Immobiliendialog Wirtschaftsraum Düsseldorf, der am Donnerstag, 21. November, mit 130 Gästen im Rathaus stattfand. Oberbürgermeister Thomas Geisel eröffnete den Dialog, der inzwischen eine feste Größe für die Düsseldorfer Immobilienwirtschaft darstellt. Der Vorstandsvorsitzende der Gerch Group AG, Mathias Düsterdick, übernahm anschließend die Moderation und gab zunächst einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr des Unternehmens.

