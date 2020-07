OB Geisel begrüßt Umzug von Thyssenkrupp Elevator

Die Landeshauptstadt Düsseldorf darf im ersten Quartal 2021 Thyssenkrupp Elevator im sogenannten Wings-Gebäude in der Nähe des Flughafens Düsseldorf begrüßen [Thyssenkrupp Elevator zieht nach Düsseldorf]. Das Unternehmen, das die weltweiten Aktivitäten des Konzerns Thyssenkrupp im Bereich Personenbeförderungssysteme bündelt, wurde bei der Standortwahl auch vom städtischen Amt für Wirtschaftsförderung beraten. Derzeit ist die Unternehmenszentrale in Essen positioniert.

„Ich gebe zu, als Thyssenkrupp vor zehn Jahren aus dem Dreischeibenhaus in Düsseldorf auszog und wieder zurück nach Essen kehrte, war das schon ein Verlust für Düsseldorf“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. „Umso mehr freut es mich, dass das wohl wertvollste und zukunftsversprechende Unternehmen des Konzerns, thyssenkrupp Elevator, sich nun entschieden hat, seinen Sitz nach Düsseldorf zu verlagern und in die frühere E-Plus Zentrale in der Nähe des Flughafens zu ziehen. Wir heißen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zukünftig in Düsseldorf arbeiten werden, schon heute herzlich willkommen.“



Mehr als 9.000 m² Bürofläche und 500 m² Außenfläche stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Anbieters für urbane Mobilität zukünftig zur Verfügung. Das Unternehmen profitiert zudem von der engen Anbindung an die lokale Infrastruktur - wie zum Beispiel dem Flughafen.