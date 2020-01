Am 8. November 2020 steht in Stuttgart die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters an, überraschend hat der seit acht Jahren amtierende OB Fritz Kuhn (64) nun mitgeteilt, nicht wieder für das Amt anzutreten. Der Grünen-Politiker begründete seine Entscheidung mit persönlichen Gründen, die mit der

[…]