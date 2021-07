OB Felix Heinrichs besucht neues Reuter-Logistikzentrum in Rheindahlen

2004 wandelte Firmengründer Bernd Reuter seinen Handwerksbetrieb in einen Online-Badshop um und zählte damit zu den Pionieren der Branche. 17 Jahre später gilt Reuter als einer der größten deutschen Onlinehändler für Badprodukte und treibt erfolgreich seine Internationalisierung mit der Eröffnung seines neuen Logistikzentrums in Rheindahlen voran. Gründe genug für Oberbürgermeister Felix Heinrichs, dem eigentümergeführten Familienbetrieb zum Auftakt seiner diesjährigen, von der Wirtschaftsförderung (WFMG) organisierten Sommertour einen Besuch abzustatten.

