Oaktree übernimmt Pflegeheimbetreiber Vitanas

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Der US-Finanzinvestor Oaktree hat von der Burkart Familie und der Andreas-Franke-Gruppe Hamburgs größten Pflegeheimbetreiber Vitanas/Pflegen & Wohnen erworben. Rund 500 Millionen Euro soll der Erwerb gekostet haben [Oaktree: Eine halbe Milliarde Euro für deutsche Pflegeheime].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Oaktree Hamburg Vitanas

Vitanas ist der sechstgrößte private Pflegeheimbetreiber in Deutschland mit 58 Häusern sowie ca. 8.300 Pflegeplätzen und beschäftigt mehr als 6.200 Mitarbeiter. Die Gruppe deckt das volle Spektrum der Pflegedienstleistungen ab. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Vitanas Umsatzerlöse in Höhe von ca. 350 Millionen Euro. Bisheriger Eigentümer von Vitanas war die Familie von Nikolai P. Burkart (Burkart Verwaltungen GmbH). Die Pflegen & Wohnen Hamburg GmbH gehörte bislang zu gleichen Teilen der Andreas Franke Unternehmensgruppe und Vitanas.



„In den Verhandlungen mit unseren Gesprächspartnern von Oaktree legten wir großen Wert darauf, dass ein eindeutiges Interesse an Kontinuität im Betrieb der Pflegeeinrichtungen besteht. Außerdem war für uns wichtig, dass der neue Eigentümer unsere Einschätzung der positiven Aussichten für die zukünftige Entwicklung von Vitanas und Pflegen & Wohnen Hamburg teilt und die Unternehmensbeteiligung als ein langfristiges Engagement sieht. Für unsere Entscheidung war von großer Bedeutung, dass es für die Zukunft eine klare Perspektive gibt, dass Standort- und Bettenzahl mindestens erhalten oder ausgebaut werden“, so Nikolai P. Burkart, geschäftsführender Gesellschafter der Vitanas Gruppe. Keineswegs so positiv sieht es die Politik. Der Hamburger Senat will vorsorglich die Bebauungspläne ändern, um die 13 Standorte der Pflegeheime, die 2007 für 65 Millionen Euro privatisiert wurden [„Pflegen & Wohnen“ soll versilbert werden], zu sichern und mögliche Spekulationsambitionen seitens des Investors zu unterbinden.



Hengeler Mueller, Allen & Overy sowie Schrade & Partner und FPS haben bei der Transaktion rechtlich beraten.